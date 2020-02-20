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Пас Иличича пяткой: момент дня в Лиге чемпионов

02:31
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Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал пас пяткой в исполнении полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича в матче 1/8 финала против «Валенсии» (4:1).

Аталанта — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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