Полузащитник «Лацио» Марко Пароло поделился мнением о победе над «Зенитом» (3:1) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Я бы сказал, что это был идеальный вечер, — приводит Mediaset слова Пароло. — Мы выиграли и сделали шаг вперед к выходу в плей-офф. Вся команда заслуживает поздравлений. Мы растем, нам нужно сохранить этот менталитет. Мы понимаем важность того, что делаем. Впереди две ключевых встречи, мы намерены выполнить задачу и пройти дальше. Для меня игра в Лиге чемпионов — уже большое достижение, а забитый гол — еще лучше. Посвящаю свой мяч в ворота «Зенита» семье, которая всегда со мной уже много лет.

Благодаря победе «Лацио» вышел на второе место в группе, на счету команды из Рима 8 очков. «Зенит» занимает последнюю, четвертую строчку с 1 очком. Команда из Санкт-Петербурга лишилась шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.