Паркер: «Увидел много плюсов в матче с «Бенфикой», особенно в первые 20 минут»

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, поражению 0:2 нельзя радоваться, но я увидел много плюсов, особенно в первые 20 минут. Мы смело играли с мячом. Я очень горжусь командой. После пяти недель на посту главного тренера я наконец-то вижу то, чего мне хотелось добиться. Но мелкие ошибки дорого нам обошлись сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Паркера.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.