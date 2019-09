Париж до и время матча «ПСЖ» с «Реалом»

«ПСЖ» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимает «Реал». В начале второго тайма французы впереди со счетом 2:0, дубль оформил Анхель Ди Мария.

Уже перед началом встречи фанаты парижан устроили файер-шоу, подобным образом они отмечали и голы. Также был размещен эффектный баннер.

PSG fans have created a terrific atmosphere in Paris ahead of the big match against Real Madrid. ?pic.twitter.com/54Ls7MBw55