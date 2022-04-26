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26 апреля, 23:57

Парехо рассказал о готовности «Вильярреала» к матчу с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы с нетерпением ждем игры с соперником, который в отличной форме. Мы готовимся к матчу с полной уверенностью в своих силах, вместе мы сильны. В прошлом сезоне мы вошли в историю, выиграв Лигу Европы. В нынешнем году мы тоже творим историю, и это отнюдь не случайно. Это результат веры в проект, который существует уже много лет», — приводит слова Парехо официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится 27 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034661--liverpool-vs-villarreal/
Даниэль Парехо
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
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