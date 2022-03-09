Паредес пропустит следующий матч Лиги чемпионов в случае прохода «ПСЖ»

В эти минуты «Реал» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На седьмой минуте матча полузащитник гостей Леандро Паредес получил желтую карточку. Она стала для него третьей в нынешнем розыгрыше турнира. Аргентинец пропустит первый матч четвертьфинала, если «ПСЖ» туда выйдет.

За онлайн-трансляцией матча «Реал» — «ПСЖ» можно следить на сайте «СЭ» по этой ссылке.

В первом матче парижане победили со счетом 1:0.