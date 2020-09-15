ПАОК победил «Бенфику» и сыграет с «Краснодаром» за выход в Лигу чемпионов

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК обыграл «Бенфику» (2:1).

В составе победителей отличились Димитриос Яннулис и Андрия Живкович. У гостей забил Рафа Силва. Третий отборочный раунд состоял из одного матча. В заключительном, четвертом раунде отбора греческий клуб сыграет с «Краснодаром». На этой стадии соперники уже проведут два матча.

Игры четвертого раунда пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1 (0:0)

ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Яннулис, Михаилидис, Эль-Каддури, Шваб, Пелкас (А.Живкович, 66), Акпом (Свидерски, 70), Тзолис (Эсити, 80).

«Бенфика»: Влаходимос, Фертонген, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Таарабт (Рафа Силва, 81), Пиззи, Вайгль, Сеферович (Винисиус, 72), Эвертон, Педринью (Нуньес, 65).

Предупреждения: Пелкас, 1. Варела, 29. Андре Алмейда, 44. Михаилидис, 45. Шваб, 79. Эсити, 90+2.

Судья: Брих (Германия).

15 сентября. Салоники. Стадион «Тумба».