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Сегодня, 23:15

ПАОК в дебютном матче Чалова проиграл «Мальме» и вылетел из Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Федор Чалов.
Фото ФК ПАОК

ПАОК проиграл «Мальме» в дополнительное время в матче квалификации Лиги чемпионов — 3:4.

В основное время клубы сыграли со счетом 3:3. У ПАОК отличились Тайсон, Константинос Кулиеракис и Андрия Живкович, у клуба из Швеции голами отметились Себастиан Нанси, оформивший дубль и Нильс Сеттерстрем.

Победный гол в дополнительное время забил игрок «Мальме» Андреас Кристиансен.

Российский футболист ПАОКа Федор Чалов вышел на поле на 73-й минуте.

Первая игра закончилась ничьей — 2:2. По сумме двух матчей (6:5) в следующий раунд ЛЧ выходит «Мальме», а ПАОК сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
3:4
Мальме

Федор Чалов
ФК Мальме
ФК ПАОК
11
10
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