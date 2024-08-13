ПАОК в дебютном матче Чалова проиграл «Мальме» и вылетел из Лиги чемпионов

ПАОК проиграл «Мальме» в дополнительное время в матче квалификации Лиги чемпионов — 3:4.

В основное время клубы сыграли со счетом 3:3. У ПАОК отличились Тайсон, Константинос Кулиеракис и Андрия Живкович, у клуба из Швеции голами отметились Себастиан Нанси, оформивший дубль и Нильс Сеттерстрем.

Победный гол в дополнительное время забил игрок «Мальме» Андреас Кристиансен.

Российский футболист ПАОКа Федор Чалов вышел на поле на 73-й минуте.

Первая игра закончилась ничьей — 2:2. По сумме двух матчей (6:5) в следующий раунд ЛЧ выходит «Мальме», а ПАОК сыграет в Лиге Европы.