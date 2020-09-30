В среду, 30 сентября, «Краснодар» проведет в Греции ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00.

В первой игре на своем поле «быки» победили со счетом 2:1.

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Видеотрансляция матча ПАОК — «Краснодар»