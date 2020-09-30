ПАОК — «Краснодар»: видеотрансляция ответного матча отбора Лиги чемпионов. Начало — в 22.00
19:00
В среду, 30 сентября, «Краснодар» проведет в Греции ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00.
В первой игре на своем поле «быки» победили со счетом 2:1.
Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
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