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ПАОК — «Краснодар»: видеотрансляция ответного матча отбора Лиги чемпионов. Начало — в 22.00

19:00
«Краснодар» победил ПАОК в первом матче. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
«Краснодар» победил ПАОК в первом матче. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
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В среду, 30 сентября, «Краснодар» проведет в Греции ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00.

В первой игре на своем поле «быки» победили со счетом 2:1.

Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ПАОК — «Краснодар»

ПАОК — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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