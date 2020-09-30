Стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В стартовом составе кубанского клуба произошли три изменения по сравнению с игрой: с первых минут выйдут Александр Мартынович, Даниил Уткин и Юрий Газинский, которые заменят, соответственно, Егора Сорокина, Кристоффера Олссона и Вандерсона. ПАОК начнет игру тем же составом, что и в Краснодаре.

ПАОК: Ж. Живкович — Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис — А. Живкович, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис — Пелкас, Цолис.

Запасные — Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес — Уткин, Газинский, Вилена — Классон, Берг, Кабелла.

Запасные — Синицын, Сорокин, Смольников, Кутовой, Сперцян, Камболов, Сулейманов.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча ПАОК — «Краснодар»