Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

ПАОК — «Краснодар»: составы команд. У гостей — три изменения

20:58
Юрий Газинский. Фото ФК "Краснодар"
Юрий Газинский. Фото ФК "Краснодар"
Теги:

Стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В стартовом составе кубанского клуба произошли три изменения по сравнению с игрой: с первых минут выйдут Александр Мартынович, Даниил Уткин и Юрий Газинский, которые заменят, соответственно, Егора Сорокина, Кристоффера Олссона и Вандерсона. ПАОК начнет игру тем же составом, что и в Краснодаре.

ПАОК: Ж. Живкович — Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис — А. Живкович, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис Пелкас, Цолис.

Запасные — Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес — Уткин, Газинский, Вилена — Классон, Берг, Кабелла.

Запасные — Синицын, Сорокин, Смольников, Кутовой, Сперцян, Камболов, Сулейманов.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча ПАОК — «Краснодар»

ПАОК — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир