ПАОК и "Аякс" сыграли вничью, Промес остался в запасе

ПАОК сыграл вничью с "Аяксом" (2:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
У хозяев забивали Чуба Акпом и Лео Матос, у гостей - Хаким Зиех и Клас-Ян Хюнтелар. Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес всю встречу провел на скамейке запасных. Ответная игра состоится в Амстердаме 13 августа.
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Первый матч
ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия) - 2:2 (2:1)
Голы: Зиех, 10 (0:1). Акпом, 32 (1:1). Лео Матос, 39 (2:1). Хюнтелар, 57 (2:2).
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Дольберг (Хюнтелар, 32).
Предупреждение: Мазрауи, 37.
Судья: Винчич (Словения).
6 августа. Салоники. Стадион "Тумба".
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