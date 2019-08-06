ПАОК и "Аякс" сыграли вничью

ПАОК сыграл вничью с "Аяксом" (2:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

У хозяев забивали Чуба Акпом и Лео Матос, у гостей - Хаким Зиех и Клас-Ян Хюнтелар. Ответная игра состоится в Амстердаме 13 августа.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия) - 2:2 (2:1)

Голы: Зиех, 10 (0:1). Акпом, 32 (1:1). Лео Матос, 39 (2:1). Хюнтелар, 57 (2:2).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Дольберг (Хюнтелар, 32).

Предупреждение: Мазрауи, 37.

Судья: Винчич (Словения).

6 августа. Салоники. Стадион "Тумба".

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