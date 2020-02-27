Панна Ауара против Дибалы: момент дня в ЛЧ
02:13
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стала панна полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в игре с «Ювентусом». Француз пробросил мяч между ногами Пауло Дибалы.
This cheeky Houssem Aouar nutmeg wins Skill of the Day! ??— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020
? @HoussemAouar
#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/XPNJDRHPSe
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