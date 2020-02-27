Панна Ауара против Дибалы: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стала панна полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в игре с «Ювентусом». Француз пробросил мяч между ногами Пауло Дибалы.