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28 января, 22:30

«Пафос» — «Славия»: стартовые составы команд

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы «Пафоса» и «Славии» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Пафос»: Гортер, Бруно, Лукассен, Давид Луис, Пилеас, Оршич, Пепе, Кина, Жажа, Андерсон, Драгомир.

«Славия»: Станек, Зима, Огбу, Халупек, Дудера, Садилек, Дорли, Мбоджи, Сарачевич, Прекоп, Провод.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.

Стадион &laquo;Сан-Мамес&raquo; в&nbsp;Бильбао (Испания).Последний тур Лиги чемпионов: Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ». Онлайн-трансляция матчей
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
4:1
Славия Пр

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