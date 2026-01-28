«Пафос» — «Славия»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Пафоса» и «Славии» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Пафос»: Гортер, Бруно, Лукассен, Давид Луис, Пилеас, Оршич, Пепе, Кина, Жажа, Андерсон, Драгомир.

«Славия»: Станек, Зима, Огбу, Халупек, Дудера, Садилек, Дорли, Мбоджи, Сарачевич, Прекоп, Провод.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.