«Пафос» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск
«Пафос» и «Монако» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября
«Пафос» и «Монако» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 26 ноября.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Пафос» — «Монако» можно в матч-центре на нашем сайте.
Матч пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр). Начало — в 20.45 по московскому времени.
В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В 4-м туре общего этапа ЛЧ команда из Лимассола победила «Вильярреал» со счетом 1:0. Монегаски обыграли «Буде-Глимт» — 1:0.
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