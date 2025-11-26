«Монако» не удержал победу над «Пафосом» в Лиге чемпионов

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Пафосом» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

У гостей мячами отметились Такуми Минамино и Фоларин Балогун. У хозяев отличился Давид Луис, автогол в концовке матча забил Мохамед Салису.

Полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. Россиянин получил желтую карточку в первом тайме.

«Монако» набрал 6 очков и поднялся на 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Пафос» с 6 очками занимает 23-ю строчку.