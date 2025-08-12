«Пафос» и «Динамо» Киев встретятся в матче отбора Лиги чемпионов

«Пафос» (Кипр) и киевское «Динамо» (Украина) встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 12 августа. Игра пройдет на «Лимасол Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Пафос» — «Динамо» Киев можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

12 августа, 20:00. Stelios Kyriakides Stadium (Пафос)

В первом матче «Пафос» одержал победу со счетом 1:0. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Лехом» или «Црвеной Звездой».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Динамо» победило «Хамрун» из Мальты со счетом 6:0 по сумме 2 матчей, а «Пафос» прошел «Маккаби Тель-Авив» из Израиля (2:1).