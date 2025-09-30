«Пафос» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября

«Пафос» и «Бавария» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Начало матча на стадионе имени Стелиоса Кириакидеса в Пафосе (Кипр) — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Alphamega Stadium (Лимассол)

За ключевыми события игры «Пафос» — «Бавария» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Пафосе покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

В 1-м туре общего этапа «Пафос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0), а «Бавария» победила «Челси» (3:1).