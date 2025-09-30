Футбол
30 сентября, 10:20

«Пафос» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск

«Пафос» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Пафос» и «Бавария» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Начало матча на стадионе имени Стелиоса Кириакидеса в Пафосе (Кипр) — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
1:5
Бавария

За ключевыми события игры «Пафос» — «Бавария» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Пафосе покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

Матчи Лиги чемпионов 30&nbsp;сентября.«Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В 1-м туре общего этапа «Пафос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0), а «Бавария» победила «Челси» (3:1).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Пафос
