«Пафос» и «Бавария» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Пафос» и «Бавария» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра на стадионе «Альфамега» в Лимасоле начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Пафос» — «Бавария» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также организует перекличку лучших моментов игр в одном окне (начало в 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Alphamega Stadium (Лимассол)

В первом туре общего этапа ЛЧ «Пафос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0), а «Бавария» победила «Челси» (3:1).