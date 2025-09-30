«Пафос» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн
«Пафос» и «Бавария» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
«Пафос» и «Бавария» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра на стадионе «Альфамега» в Лимасоле начинается в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Пафос» — «Бавария» также можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также организует перекличку лучших моментов игр в одном окне (начало в 22.00 мск).
В первом туре общего этапа ЛЧ «Пафос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0), а «Бавария» победила «Челси» (3:1).
