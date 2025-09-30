«Бавария» разгромила «Пафос» в Лиге чемпионов, Кейн отметился дублем

«Бавария» одержала победу над «Пафосом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1. Игра прошла на стадионе имени Стелиоса Кириакидеса в Пафосе (Кипр).

У немецкой команды дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Рафаэль Геррейру, Николас Джексон и Майкл Олисе. Автором единственного забитого мяча хозяев стал Мислав Оршич.

«Бавария» с 6 очками вышла на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Пафос» с 1 баллом располагается на 27-й строчке.

В следующем матче турнира немецкая команда дома сыграет против «Брюгге» (22 октября), а клуб из Кипра на выезде встретится с «Кайратом» (21 октября).