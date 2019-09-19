Пабло Сарабия — о разгроме «Реала»: «Начали Лигу чемпионов с большой победы»
08:10
Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия после победы над мадридским «Реалом» со счетом 3:0 в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов поздравил команду с хорошим результатом.
«Мы начали Лигу чемпионов с большой победы. Очень хорошая работа всей команды», — написал футболист в Twitter.
Отметим, что 27-летний полузащитник играл в системе «Реала» с 2004 по 2011 год, а в «ПСЖ» перешел этим летом из «Севильи».
?? Empezamos la @ChampionsLeague con una gran victoria ?gran trabajo de todo el equipo ??— Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) September 18, 2019
?? Nous avons commenc? @ChampionsLeague avec une grande victoire ?Tr?s bon travail de toute l'?quipe ??#PSG #Icicestparis #Allezparis #UCL #PS19 pic.twitter.com/QJISTzsODr
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