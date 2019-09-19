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Пабло Сарабия — о разгроме «Реала»: «Начали Лигу чемпионов с большой победы»

08:10
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Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия после победы над мадридским «Реалом» со счетом 3:0 в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов поздравил команду с хорошим результатом.

«Мы начали Лигу чемпионов с большой победы. Очень хорошая работа всей команды», — написал футболист в Twitter.

Отметим, что 27-летний полузащитник играл в системе «Реала» с 2004 по 2011 год, а в «ПСЖ» перешел этим летом из «Севильи».

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