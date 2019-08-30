Оуэн спрогнозировал победителя Лиги чемпионов. Предыдущие два раза он не ошибся

Обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» станет победителем Лиги чемпионов-2019/20. Примечательно, что предыдущие два раза англичанин сделал точные прогнозы, предсказав, что его бывшие клубы «Реал» и «Ливерпуль» выиграют трофей в 2018 и 2019 году соответственно.

— Думаю, «Манчестер Сити». Их время пришло. Они очень долго строили команду, сейчас это их приоритет. Они отчаянно хотят победить. «Ливерпуль» отчаянно хочет выиграть чемпионат Англии, «Сити» — Лигу чемпионов.