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Оуэн спрогнозировал победителя Лиги чемпионов. Предыдущие два раза он не ошибся

16:39
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Обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» станет победителем Лиги чемпионов-2019/20. Примечательно, что предыдущие два раза англичанин сделал точные прогнозы, предсказав, что его бывшие клубы «Реал» и «Ливерпуль» выиграют трофей в 2018 и 2019 году соответственно.

— Думаю, «Манчестер Сити». Их время пришло. Они очень долго строили команду, сейчас это их приоритет. Они отчаянно хотят победить. «Ливерпуль» отчаянно хочет выиграть чемпионат Англии, «Сити» — Лигу чемпионов.

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