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«Команда показала свой класс». Оуэн — о победе «Ливерпуля» над «Вильярреалом»

Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе", — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034664--villarreal-vs-liverpool/
Майкл Оуэн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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