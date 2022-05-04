Бывший игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе", — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.