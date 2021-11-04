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Оуэн: «Ожидаю победу «Лестера» над «Спартаком» со счетом 2:0»

Оуэн считает, что «Лестер» победит «Спартак» со счетом 2:0
12:26
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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».

«Четыре гола Даки позволили «Лестеру» одержать историческую победу в Москве, — приводит слова Оуэна Betvictor. — У «лис» очень конкурентная и равная группа, поэтому им важно победить, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф. Ожидаю победы «Лестера» над «Спартаком» со счетом 2:0».

Встреча «Лестера» со «Спартаком» состоится 4 ноября в Англии. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа в Москве англичане одержали победу над москвичами со счетом 4:3.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»