Оуэн: «Ожидаю победу «Лестера» над «Спартаком» со счетом 2:0»
Оуэн считает, что «Лестер» победит «Спартак» со счетом 2:0
12:26
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».
«Четыре гола Даки позволили «Лестеру» одержать историческую победу в Москве, — приводит слова Оуэна Betvictor. — У «лис» очень конкурентная и равная группа, поэтому им важно победить, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф. Ожидаю победы «Лестера» над «Спартаком» со счетом 2:0».
Встреча «Лестера» со «Спартаком» состоится 4 ноября в Англии. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа в Москве англичане одержали победу над москвичами со счетом 4:3.
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