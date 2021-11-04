Оуэн: «Ожидаю победу «Лестера» над «Спартаком» со счетом 2:0»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».

«Четыре гола Даки позволили «Лестеру» одержать историческую победу в Москве, — приводит слова Оуэна Betvictor. — У «лис» очень конкурентная и равная группа, поэтому им важно победить, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф. Ожидаю победы «Лестера» над «Спартаком» со счетом 2:0».

Встреча «Лестера» со «Спартаком» состоится 4 ноября в Англии. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа в Москве англичане одержали победу над москвичами со счетом 4:3.