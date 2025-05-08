Футбол
8 мая, 00:28

Харгривз: «Луис Энрике провел невероятную работу в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Не припоминаю команд, которые преображались бы больше, чем «ПСЖ». Луис Энрике провел невероятную работу. Опять же, и вратарь сегодня был на уровне мирового класса. Все они финал заслужили», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план
Источник: Официальный сайт УЕФА
