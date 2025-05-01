Харгривз: «Нынешний «Интер» — один из лучших в том, что касается обороны»

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз прокомментировал ничью между «Интером» и «Барселоной» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ямаль совершенно особенный. За ним чрезвычайно интересно наблюдать. Он все делает так, что кажется, будто это легко. Нынешний «Интер» — один из лучших в том, что касается обороны. Но единственный способ сдержать его — в три или четыре защитника. Особенный игрок. В первом тайме он устроил настоящий мастер-класс», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответная игра между «Интером» и «Барселоной» состоится в Италии через неделю, 6 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.