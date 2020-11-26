Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн — о поражении мерсисайдцев от «Аталанты» (0:2) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Это было ужасное выступление, — приводит Goal.com слова Оуэна. — Самый ужасный матч «Ливерпуля» за долгое время. Один из тех, про которые говорят: «Давайте забудем эту игру и сфокусируемся на следующей».

«Ливерпуль» занимает первое место в своей группе с 9 очками, «Аталанта» идет третьей с 7 очками, уступая идущему вторым «Аяксу» по дополнительным показателям.