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Оуэн: «Для «Ливерпуля» матч с «Аталантой» — худший за долгое время»

12:17
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн — о поражении мерсисайдцев от «Аталанты» (0:2) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Это было ужасное выступление, — приводит Goal.com слова Оуэна. — Самый ужасный матч «Ливерпуля» за долгое время. Один из тех, про которые говорят: «Давайте забудем эту игру и сфокусируемся на следующей».

«Ливерпуль» занимает первое место в своей группе с 9 очками, «Аталанта» идет третьей с 7 очками, уступая идущему вторым «Аяксу» по дополнительным показателям.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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