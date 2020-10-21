«Ответный мяч меня дико разозлил». Автор гола «Зальцбурга» Юнузович считает ничью с «Локо» справедливой

Полузащитник «Зальцбурга» Златко Юнузович, автор второго забитого мяча в ворота «Локомотива» в матче 1-го тура Лиги чемпионов, назвал игру железнодорожников очень умной.

— Соперник был так силен, как мы и ожидали, он играл очень умно. На 30-й минуте мы перешли на схему с ромбом в центре, после чего дела пошли лучше, прежде всего в обороне. Здорово начали вторую половину, заслуженно повели в счете. Ответный мяч «Локомотива» меня дико разозлил, это был дешевый гол. В целом же ничья, пожалуй, справедливый результат. Ничего, идем дальше. Еще ничего не потеряно! — приводит слова Юнузовича официальный сайт «Зальцбурга». (Константин Алексеев)