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Ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Челси» — «Реал» будет судить итальянец Орсато

16:20
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УЕФА назначил судей на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

На игре будет работать итальянская бригада арбитров, главный судья — Даниэле Орсато. Его ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

За разбор ВАР будут отвечать Массимилиано Иррати и его ассистент Марко Гуида.

Матч «Челси» — «Реал» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в среду, 5 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры