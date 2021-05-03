УЕФА назначил судей на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

На игре будет работать итальянская бригада арбитров, главный судья — Даниэле Орсато. Его ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

За разбор ВАР будут отвечать Массимилиано Иррати и его ассистент Марко Гуида.

Матч «Челси» — «Реал» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в среду, 5 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.