Ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Челси» — «Реал» будет судить итальянец Орсато
16:20
УЕФА назначил судей на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».
На игре будет работать итальянская бригада арбитров, главный судья — Даниэле Орсато. Его ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.
За разбор ВАР будут отвечать Массимилиано Иррати и его ассистент Марко Гуида.
Матч «Челси» — «Реал» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в среду, 5 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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