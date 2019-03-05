Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: фрибеты до 3 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

Во вторник и среду, 5 и 6 марта, состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В Германии дортмундская "Боруссия" примет "Тоттенхэм". После первого матча, в котором англичане победили 3:0, у немецкой команды остаются лишь теоретические шансы на выход в следующую стадию турнира. При этом коэффициент на победу в ответном матче "Тоттенхэма" в БК "Лига ставок" – 3,70, на победу "Боруссии" – 1,95, на ничью – 3,85. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "Боруссии" клиенты могут выиграть 1 950 рублей. После первого результативного матча коэффициент на "Тотал" больше 2,5 составляет 1,60, букмекеры считают, что и вторая игра будет богатой на голы: "Тотал" меньше 2,5 – 2,45.

В Испании "Реал" сыграет против "Аякса". Букмекеры не верят в успех голландской команды: коэффициент на победу "Аякса" – 4,70, на ничью – 4,35, на победу "Реала" – 1,65. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "Реала" клиенты могут выиграть 1 650 рублей. Зато верят, что матч получится результативным – в первой встрече "Аякс" уступил со счетом 1:2. Коэффициент на "Тотал" больше 3 составляет 1,55, на "Тотал" меньше 4 – 1,50.

Во Франции "Манчестер Юнайтед, проигравший дома "ПСЖ" 0:2, попробует отыграться без поддержки дисквалифицированного Поля Погба, травмированных Маты, Лингарда, Валенсии, Эрреры и Матича. Букмекеры полагают, что "МЮ" уже ничто не спасет, коэффициент на победу англичан – 6,25, на ничью – 4,55, на победу "ПСЖ" – 1,50. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "МЮ" клиенты могут выиграть 6 250 рублей. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,65, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,30.

Наконец, в Португалии "Порту" сыграет с "Ромой". Первый матч завершился победой итальянцев 2:1. Интрига в этой паре по-прежнему жива. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу "Порту" – 2,00, на ничью – 3,65, на победу "Ромы" – 3,65. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "Порту" клиенты могут выиграть 2 000 рублей. Обе команды умеют и любят атаковать, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1.75, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,15.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь увеличила номиналы фрибетов для новых клиентов.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размер которого увеличен с 555 до 1000 рублей. Если пари, заключённое с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам ещё один номиналом в тысячу рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счёт. Итого – до 3000 рублей.

Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 05 до 07 марта.

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