Полузащитник «Баварии» Лерой Сане после победы над «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что команда уверенно провела матч. По его словам, игроки точно выполнили установку тренерского штаба.

«Мы хотели показать себя с лучшей стороны в выездном матче, а также сыграть агрессивно впереди и доказать, что мы можем играть уверенно с первых минут. Мы отлично использовали свои шансы и в целом уверенно провели матч. Тренерский штаб сказал нам, что если мы окажем на давление на соперников, они будут ошибаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.