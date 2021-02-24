Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Отлично использовали свои шансы». Сане — о победе над «Лацио»

04:53
Теги:

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане после победы над «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что команда уверенно провела матч. По его словам, игроки точно выполнили установку тренерского штаба.

«Мы хотели показать себя с лучшей стороны в выездном матче, а также сыграть агрессивно впереди и доказать, что мы можем играть уверенно с первых минут. Мы отлично использовали свои шансы и в целом уверенно провели матч. Тренерский штаб сказал нам, что если мы окажем на давление на соперников, они будут ошибаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.

Лацио — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11061
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир