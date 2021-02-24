«Отлично использовали свои шансы». Сане — о победе над «Лацио»
04:53
Полузащитник «Баварии» Лерой Сане после победы над «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что команда уверенно провела матч. По его словам, игроки точно выполнили установку тренерского штаба.
«Мы хотели показать себя с лучшей стороны в выездном матче, а также сыграть агрессивно впереди и доказать, что мы можем играть уверенно с первых минут. Мы отлично использовали свои шансы и в целом уверенно провели матч. Тренерский штаб сказал нам, что если мы окажем на давление на соперников, они будут ошибаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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