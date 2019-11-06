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Отличная поддержка фанатов «Локомотива на матче с «Ювентусом». Видео

21:07

«Локомотив» играет с «Ювентусом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм). Болельщики москвичей приготовили крупный баннер с надписью «Черкизово». Во время исполнения гимна турнира они подняли флаги в клубных цветах.

После трех туров «Ювентус» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. «Атлетико» (7) — второй, «Локомотив» (3) — третий, «Байер» (0) — последний.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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