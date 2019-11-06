Отличная поддержка фанатов «Локомотива на матче с «Ювентусом». Видео
21:07
«Локомотив» играет с «Ювентусом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм). Болельщики москвичей приготовили крупный баннер с надписью «Черкизово». Во время исполнения гимна турнира они подняли флаги в клубных цветах.
?#ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/5mArKYlher— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
После трех туров «Ювентус» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. «Атлетико» (7) — второй, «Локомотив» (3) — третий, «Байер» (0) — последний.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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