«Отдали все силы и сделали все, что могли». Гильерме — о матче «Ювентус» — «Локомотив»
14:21
Голкипер «Локомотива» Маринату Гильерме опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам матча группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
— Были командой, отдали все силы и сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше, — написал Гильерме. — Спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе, это было Невероятно! Мы играли дома.
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