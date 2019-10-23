Голкипер «Локомотива» Маринату Гильерме опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам матча группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

— Были командой, отдали все силы и сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше, — написал Гильерме. — Спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе, это было Невероятно! Мы играли дома.

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