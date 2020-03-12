«Отдали все и разочарованы». Реакция игроков «Ливерпуля» на поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после поражения от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что потеря концентрации стоила его команде очень дорого.

— Ян Облак провел замечательный матч, — цитирует официальный сайт УЕФА Хендерсона. — Мы создали много моментов, но не смогли забить. Мы не сумели забить третий мяч и убить интригу. Но сегодня мы отдали на поле все силы.

Мы уже не раз бывали в похожих ситуациях и знаем, как важно сохранять концентрацию до самого конца. Потеря концентрации может дорого стоить. Обычно мы не пропускаем такие голы. Сейчас мы разочарованы, но обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт.

Я считаю, что в целом мы хорошо сыграли. Мы действовали интенсивно, как и планировали перед матчем. Мы все отдали в этом матче и поэтому разочарованы, особенно пропущенными голами. Мы довольны тем, как мы сыграли в сегодняшнем матче, но пропущенные голы очень расстроили.

— Считаю, что мы здорово играли с самого начала, — приводит ресурс слова полузащитника Джеймса Милнера. — Мы создали много моментов против очень неудобной команды. Учитывая то количество моментов, что мы создали, нам надо было забивать на один-два мяча больше.