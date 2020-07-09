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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей до дальнейших указаний УЕФА

9 июля 2020, 20:55
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Исполком УЕФА обсудил возможность посещение зрителями оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

На данный момент отложено решение о том, смогут ли болельщики посещать предстоящие матчи турниров УЕФА или они будут проходить при пустых трибунах. Исполком УЕФА счел целесообразным прийти к выводу о том, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.

Данное решение было принято после согласования с национальными ассоциациями и властями Португалии, Германии и Испании, где пройдут финальные стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов.

УЕФА будет внимательно следить за развитием событий и проводить консультации относительно полного или частичного снятия ограничений в соответствующее время.

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