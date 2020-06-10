Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти в начале августа
13:32
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые не были сыграны из-за пандемии коронавируса, могут пройти 8-9 августа. Об этом сообщает испанское издание AS.
Также сообщается, что после этого в оставшиеся матчи турнира могут быть сыграны в столице Португалии Лиссабоне. Плей-офф с 1/4 в таком случае будет состоять из одного матча. Начало этой стадии намечено на 12 августа.
До этого финальный матч Лиги чемпионов планировалось провести в Стамбуле. Официально решение о возобновлении еврокубков пока не объявлено. Европейские клубные турниры были прерваны из-за пандемии коронавируса.
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