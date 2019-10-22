Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Особенный вечер». Гильерме — о предстоящем матче с «Ювентусом»

10:26
Теги:

Вратарь «Локомотива» Гильерме перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» опубликовал в своем Instagram фотографию. Встреча пройдет в Турине (Италия) сегодня, 22 октября, начало — в 22.00 (мск).

— Особенный вечер, — подписал фото Гильерме.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

Ювентус — Локомотив

Опрос

проголосовало: 4453
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир