«Особенный вечер». Гильерме — о предстоящем матче с «Ювентусом»
10:26
Вратарь «Локомотива» Гильерме перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» опубликовал в своем Instagram фотографию. Встреча пройдет в Турине (Италия) сегодня, 22 октября, начало — в 22.00 (мск).
— Особенный вечер, — подписал фото Гильерме.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур