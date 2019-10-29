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Основной защитник «Славии» Говорка получил разрыв крестообразной связки

17:08
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Защитник пражской «Славии» Давид Говорка выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает официальный Twitter чешского клуба.

Сообщается, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки колена. Он перенес операцию, которая прошла успешно.

26-летний Говорка в текущем сезоне провел все три матча в Лиге чемпионов (против «Интера», «Барселоны» и «Боруссии») и еще два в квалификации турнира. Всего он отыграл 15 матчей в нынешнем сезоне и сделал один результативный пас.

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