Основной защитник «Славии» Говорка получил разрыв крестообразной связки

Защитник пражской «Славии» Давид Говорка выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает официальный Twitter чешского клуба.

David Hovorka m? operaci p?edn?ho zk???en?ho vazu ?sp??n? za sebou a ve ?tvrtek za?ne s rekonvalescenc? na rehabilita?n?m odd?len? ?st?edn? vojensk? nemocnice ve St?e?ovic?ch. Hodn? sil a pevn?ch nerv?! pic.twitter.com/xQmNLCg5fi — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 29, 2019

Сообщается, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки колена. Он перенес операцию, которая прошла успешно.

26-летний Говорка в текущем сезоне провел все три матча в Лиге чемпионов (против «Интера», «Барселоны» и «Боруссии») и еще два в квалификации турнира. Всего он отыграл 15 матчей в нынешнем сезоне и сделал один результативный пас.