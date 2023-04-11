Осимхен пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий Виктор Осимхен пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Виктор, к сожалению, не в состоянии играть, поэтому мы надеемся, что он вернется к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов на нашем стадионе 18 апреля», — приводит слова Де Лаурентиса Via Repubblica.

Первый матч четвертьфинала ЛЧ между командами пройдет в среду, 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 мск.