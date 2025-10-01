Осимхен признан лучшим игроком матча «Галатасарай» — «Ливерпуль»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен признан лучшим игроком 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). 26-летний нигериец сыграл 71 минуту, пробежал 5,6 км, сделал 4 удара по воротам и забил 1 гол.

«Галатасарай» с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 16-й строчке (3 очка).

В 3-м туре «Галатасарай» сыграет с «Буде-Глимтом», «Ливерпуль» встретится с «Айнтрахтом». Оба матча пройдут 22 октября.