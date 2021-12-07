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Орлов: «У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась»

15:15
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о еврокубковых результатах «Зенита» в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась. А до этих как дотянуться... Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», — сказал Орлов «Чемпионату».

«Зенит» гарантировал себе третью строчку в группе и, как следствие, выход в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры