Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о еврокубковых результатах «Зенита» в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась. А до этих как дотянуться... Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», — сказал Орлов «Чемпионату».

«Зенит» гарантировал себе третью строчку в группе и, как следствие, выход в плей-офф Лиги Европы.