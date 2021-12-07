Орлов: «У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась»
15:15
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о еврокубковых результатах «Зенита» в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась. А до этих как дотянуться... Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», — сказал Орлов «Чемпионату».
«Зенит» гарантировал себе третью строчку в группе и, как следствие, выход в плей-офф Лиги Европы.
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