Орбан: «Лейпциг» доказал, что полуфинал Лиги чемпионов был далеко не случайностью»

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан после победы над «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:2) отметил, что выход в плей-офф доказывает класс команды. В прошлом сезоне немецкий коллектив дошел до полуфинала.

— В первые 25 минут мы здорово находили свободное пространство и умело им пользовались, — цитирует пресс-служба УЕФА Орбана. — Об этом и говорили до матча. В первом тайме должны были забивать еще. В прошлом сезоне мы добрались до полуфинала, а сейчас доказали, что это была далеко не случайность, выйдя в плей-офф из такой сложной группы.