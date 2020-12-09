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Орбан: «Лейпциг» доказал, что полуфинал Лиги чемпионов был далеко не случайностью»

07:21
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Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан после победы над «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:2) отметил, что выход в плей-офф доказывает класс команды. В прошлом сезоне немецкий коллектив дошел до полуфинала.

— В первые 25 минут мы здорово находили свободное пространство и умело им пользовались, — цитирует пресс-служба УЕФА Орбана. — Об этом и говорили до матча. В первом тайме должны были забивать еще. В прошлом сезоне мы добрались до полуфинала, а сейчас доказали, что это была далеко не случайность, выйдя в плей-офф из такой сложной группы.

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029468--leipzig-vs-man-united/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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