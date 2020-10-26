Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) рассказал о сильных сторонах московской команды.

— У нас обновилась атака и команда. Тяжело говорить, все сильные игроки. Квалифицированные ребята. Многие уже поиграли в Лиге чемпионов. У всех есть какой-то опыт. Со всеми ребятами у меня хорошее взаимопонимание и отношение.

Позиция? Мне удобнее играть там, где тренер скажет. Доверяю ему в этом. Чувствую себя везде комфортно.

Лидер ли я в «Локо»? Не хочу поднимать эту тему. Футбол — командная игра. Мы сильны, как команда. Она для меня на первом месте. Можно рассуждать о лидерстве. Но я выхожу на поле, чтобы приносить максимальную пользу для команды. (Наталья Юрина)