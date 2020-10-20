Защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» рассказал о сильных сторонах австрийской команды.

— У нас сильный коллектив, хорошее взаимопонимание. Многие футболисты долгое время играют друг с другом. Мы хорошо знаем, где друг друга подстраховать. В прошлом сезоне мы пропускали очень много голов. Сейчас играем боле стабильно. Будем стараться играть на ноль.

В прошлом году почти все игроки нашей команды впервые играли в Лиге чемпионов, приобрели огромный опыт. Это совсем другой турнир. Скорости, атмосфера. Но с каждой игрой мы становились все лучше. Могли почти 90 минут играть на высоком уровне. Опыт должен придать нам мотивации. Попалась самая тяжелая группа, но мы можем показать хороший футбол.

Мотивация такая же, как и в прошлом году. Завтра будет 3 тысячи болельщиков. Мы с нетерпением ждем игры. Рады, что прошли квалификацию. Это придает еще больше счастья, чем проход напрямую. Мы готовы к матчу. (Наталья Юрина)