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«Опустошен тем, что мы не смогли победить». Рэмси — о ничьей «Ювентуса» и «Атлетико», позволившей «Локо» возглавить группу D

12:06
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси опубликовал в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2).

— Горжусь тем, что дебютировал сегодня вечером, — написал футболист. -Опустошен тем, что мы ушли с поля без победы, но впереди долгий путь, это только начало нашего путешествия.

Рэмси выступает за итальянский клуб с июля этого года. После матчей 1-го тура группу D с треми очками возглавляет «Локомотив», обыгравший на выезде «Байер», затем располагаются «Ювентус» и «Атлетико», набравшие по одному очку, немецкий клуб с нулем очков замыкает квартет.

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