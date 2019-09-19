Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси опубликовал в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2).

— Горжусь тем, что дебютировал сегодня вечером, — написал футболист. -Опустошен тем, что мы ушли с поля без победы, но впереди долгий путь, это только начало нашего путешествия.

Рэмси выступает за итальянский клуб с июля этого года. После матчей 1-го тура группу D с треми очками возглавляет «Локомотив», обыгравший на выезде «Байер», затем располагаются «Ювентус» и «Атлетико», набравшие по одному очку, немецкий клуб с нулем очков замыкает квартет.

Proud to have made my debut tonight. Gutted we didn't come away with the win but a long way to go, it's just the beginning of our journey @juventus #championsleague #finoallafine pic.twitter.com/VB3Q3eQh9a — Aaron Ramsey (@aaronramsey) September 18, 2019

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