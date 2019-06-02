05:10 | Футбол — Лига чемпионов

Опубликовано фото из раздевалки "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов

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"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). Официальный сайт УЕФА опубликовал фото из раздевалки команды.

 

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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