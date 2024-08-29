Определились все участники основной стадии Лиги чемпионов

В среду, 28 августа, состоялись заключительные ответные матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники основной стадии турнира.

Двадцать пять команд получили право на участие автоматически, в зависимости от места в национальных чемпионатах. Также путевки достались победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы, победителям квалификационного раунда и еще две позиции за еврокубковые результаты получили «Болонья» и «Боруссия».

В основном раунде Лиги чемпионов сыграют следующие команды: «Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Атлетико», «Барселона», «Жирона», «Реал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Боруссия», «Лейпциг», «Штутгарт» (все — Германия), «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Милан», «Ювентус» (все — Италия), «Брест», «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Лилль» (все — Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (обе — Нидерланды), «Бенфика», «Спортинг» (обе — Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Зальцбург», «Штурм» (обе — Австрия), «Шахтер» (Украина), «Спарта» (Чехия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Динамо Зг» (Хорватия), «Слован» (Словакия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Жеребьевка общего турнира Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако. С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будет новый формат — швейцарская система.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.