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28 августа 2025, 00:00

Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Кубок Лиги чемпионов.
Фото Reuters

В среду, 27 августа состоялись четыре ответных матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, после которых определились все 36 участников общего этапа турнира.

По итогам этих игр в общий этап пробились «Карабах» (Азербайджан), «Бенфика» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия) и «Копенгаген» (Дания).

Ранее путевки в общий этап заработали «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия Д» (все — Германия), «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (все — Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция), «Кайрат» (Казахстан), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Пафос» (Кипр).

Согласно таблице коэффициентов, корзины на жеребьевке общего этапа будут выглядеть следующим образом:

Корзина 1: ПСЖ, «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона»

Корзина 2: «Арсенал», «Байер», «Атлетико», «Бенфика», «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус», «Айнтрахт», «Брюгге»

Корзина 3: «Тоттенхэм», ПСВ, «Аякс», «Наполи», «Спортинг», «Олимпиакос», «Славия», «Буде-Глимт», «Марсель»

Корзина 4: «Копенгаген», «Монако», «Галатасарай», «Юнион», «Карабах», «Атлетик», «Ньюкасл», «Пафос», «Кайрат»

Жеребьевка общего этапа ЛЧ-2025/26 пройдет в четверг. Первые матчи пройдут 16 сентября, завершится общий этап 28 января. Плей-офф начнется 17 февраля. Финал Лиги чемпионов этого сезона запланирован на 30 мая в Будапеште.

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