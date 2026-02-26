Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 25 февраля, определились еще четыре клуба, вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Победы в стыковом раунде плей-офф одержали «Аталанта», «ПСЖ», «Реал» и «Галатасарай».

Ранее по итогам общего этапа в 1/8 финала пробились «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария», а через стыки вышли «Атлетико», «Байер», «Буде-Глимт» и «Ньюкасл».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 27 февраля.

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