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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

01:04
Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото Twitter
Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото Twitter
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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинал пробились: «Челси» (Англия), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Реал» (Испания).

Жеребьевка состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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