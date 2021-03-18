Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
01:04
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.
В четвертьфинал пробились: «Челси» (Англия), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Реал» (Испания).
Жеребьевка состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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